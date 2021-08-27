تفجير كابول يؤجل اجتماع

2021/08/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

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