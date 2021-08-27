على انخفاض الأمس.. استقرار أسعار الدولار في بورصة العراق اليوم

2021/08/27 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة، استقراراً في معاملات البيع والشراء بحسب ما سجلته بورصة الكفاح وباقي اسواق العملة والصيرفات المحلية في البلاد.وبلغ سعر البيع 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء 147000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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