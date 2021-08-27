أسعار النفط ترتفع بعد ضعف الدولار

2021/08/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا، مدعومة بضعف الدولار.وارتفعت العقود الآجلة لشهر تشرين الاول المقبل، بنسبة 1.41%، لتصل إلى 72.07 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت، لشهر تشرين الثاني المقبل، بنسبة 1.28% إلى 71.08 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI لشهر تشرين الاول المقبل، بنسبة 1.39%، لتصل إلى 68.36 دولارا للبرميل.وهذا الأسبوع، تم تسجيل أقوى نمو في أسعار النفط منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8.9% والخام الأمريكي WTI بنسبة 9.55%.ويدعم ارتفاع سعر النفط، ضعف الدولار، حيث انخفض مؤشره (سعر الدولار مقابل سلة عملات ست دول - الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.07% إلى 93 نقطة./انتهى8

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