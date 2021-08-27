العمليات المشتركة ل / نينا /: اكملنا الاستعدادات الأمنية الخاصة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/27 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اكتمال الاستعدادات الأمنية الخاصة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان القوات الامنية باشرت بتنفيذ خططها الامنية وبدأت بالانتشار في المناطق الحيوية في مركز العاصمة عبر تشكيل الاطواق الامنية الخاصة والعمل بالجهد الاستخباري والمراقبة الجوية لتأمين عقد المؤتمر .واوضح انه لا يوجد لغاية الان اي قرار او تعليمات بفرض حظر للتجوال في بغداد يوم غد السبت بمناسبة عقد المؤتمر مشيرا الى ان كل الامور تسير وفق ما مخطط لها من قبل قيادة العمليات المشتركة ./انتهى9

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