تخفيف القيود وعودة المتسوّلين! - طارق حربي

2021/08/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_حربي يوميات مضيق الرمال(24)تخفيف القيود وعودة المتسوّلين!شعر سكّان المدينة بالإرتياح منذ نهاية شهر يونيو الماضي، بعد إعلان الجهات الصحية المختصة والحكومية في مؤتمر مشترك عن تخفيف القيود في مواجهة الجائحة، وتقليص فترة الحجز الفندقي والمنزلي إلى ثلاثة أيام، بعدما كانت أسبوعين ثم قُلّصتْ إلى عشرة أيام ابتداء من شهر يوليو.



(1)وشوهد العشرات من السكّان في اليوم التالي يتبضعون في سوق الحوت أو ......





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