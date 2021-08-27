بيان للحمقى والمغفلين . - فريد العليبي

2021/08/27 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي هذا بيان للحمقى والمغفلين على أن يقرأه ذوو الفطنة والذكاء .الحماقة داء وضديدها الفطنة والاحمق يستسهل كل أمر فيقع في أول حفرة ولدى فلاسفة العرب وفي الاداب السلطانية والشعر الخ ..



حديث طويل عن الفطنة والحماقة وقد اعتبر ابن الاثير الحمق وضع الشَّيء في غير موضعه مع العلم بقُبْحه ، أما المتنبي فقال : لكل داء دواء يستطب به ..الا الحماقه أعيت من يداويها .



يسير الأحمق الى حتفه بظلفه كم ......





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