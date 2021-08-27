البرلمان يكشف عدد القوانين المرحلة للدورة التشريعية المقبلة

2021/08/27 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، القوانين التي سيرحلها مجلس النواب إلى الدورة التشريعية المقبلة.وأوضح عضو اللجنة صائب خدر في تصريح صحفي، أن “مجلس النواب لن يتمكن في ما تبقي من عمره النيابي من تشريع قوانين مهمة مثل قانون النزاهة والنفط والغاز”، مشيراً الى أن هذه القوانين سترحل الى الدورة التشريعية …

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