ارتفاع أسعار النفط وخام “برنت” يتجاوز 72 دولارا للبرميل

2021/08/27 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادأظهرت معطيات التداول في البورصات، أن أسعار النفط الخام استمرت صباح الجمعة، في الارتفاع مدعومة بضعف الدولار.وبحلول الساعة 8:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 1.28% إلى 71.08 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 1.41% إلى 72.07 دولار.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI لشهر أكتوبر بنسبة 1.39% …

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