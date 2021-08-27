الأسدي يوجه جهاز الأمن الوطني بمضاعفة الجهود

2021/08/27 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الجمعة، منتسبي الجهاز بمضاعفة الجهود خلال الزيارة الأربعينية.وقال الأسدي حسب مقطع فيديو، إن “المطلوب من الجهاز خلال الزيارة الاربعينية التي تشهد زخماً كبيراً في عدد الزائرين هو السيطرة وحماية هذه الأعداد”، لافتاً الى أن ” جهاز الأمن الوطني نجح في السيطرة على الشارع في […]

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