الأسدي يوجه جهاز الأمن الوطني بمضاعفة الجهود خلال الزيارة الأربعينية

2021/08/27 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الجمعة، منتسبي الجهاز بمضاعفة الجهود خلال الزيارة الأربعينية.وقال الأسدي حسب مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المطلوب من الجهاز خلال الزيارة الاربعينية التي تشهد زخماً كبيراً في عدد الزائرين هو السيطرة وحماية هذه الأعداد"، لافتاً الى أن " جهاز الأمن الوطني نجح في السيطرة على الشارع في يوم عاشوراء وأثبت وجوده والمطلوب منه خلال هذه المرحلة في مضاعفة الجهود لتضييق الخناق على كل من يحاول التربص والعبث بأمن المواطن".وشدد الأسدي على "ضرورة عدم اهمال أي معلومة مهما كانت ومتابعتها والعمل بهدوء وبرؤية واضحة وفكر واسع".

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