عمليات الإجلاء بعد انفجار كابل.. بريطانيا في المراحل الأخيرة وإسبانيا تنتهي

2021/08/27 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد قادة أوروبيون، الخميس، بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان، في أعقاب الهجوم الذي استهدف أحد مداخل مطار كابل، والذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

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