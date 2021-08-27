اكثر من 7 ملايين عراقي يواجهون ازمة حادة في المياه

2021/08/27 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشار تقرير لمنظمة الإغاثة الدولية، إلى أن أكثر من اثني عشر مليون نسمة في كل من العراق وسوريا، لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، داعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه الحادة.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، أن أكثر من سبعة ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول لمياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف.



وتعكس هذه الأرقام المفزعة، فداحة الأزمة التي تعصف بالعراق جراء الجفاف والتصحر وتراجع منسوب المياه الجوفية، بما يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد.

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