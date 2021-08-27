ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الى 72.07 دولاراً

2021/08/27 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط الخام صباح الجمعة، مدعومة بضعف الدولار.

وشهد سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني لخام برنت ارتفاعاً بنسبة إلى واحد وسبعين دولاراً وثمان سنتات للبرميل، والعقود الآجلة لشهر تشرين الاول إلى اثنين وسبعين دولاراً وسبعة سنتات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط لشهر تشرين الاول إلى ثمانية وستين دولاراً وستة وثلاثين سنتاً للبرميل.

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