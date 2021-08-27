بايدن: لادليل على تواطئ طالبان مع داعش – خراسان

2021/08/27 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ان من مصلحة طالبان عدم تمدد تنظيم داعش في افغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي لقد اجلينا اكثر من ١٠٠ الف مواطن اميركي وافغاني في اكبر عملية اجلاء من نوعها، كاشفاً عن انه لا دليل على تواطؤ بين طالبان وداعش – خراسان في الهجمات الاخيرة.

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