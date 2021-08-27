إجراءات مشددة وانتشار للقوات الخاصة في بغداد (فيديو)

2021/08/27 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت مناطق وشوارع رئيسة في العاصمة بغداد، الجمعة، انتشاراً أمنياً مكثفاً، قبل يوم من انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي سيشهد مشاركة أكثر من 9 دولة.

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وقال مراسل "ناس"، (27 آب 2021)، إنّ المنطقة الخضراء وسط العاصمة شهدت انتشاراً للقوات الخاصة، ضمن الاستعدادات للقمة المرتقبة التي تنطلق أعمالها غداً.

وأوضح، أنّ الانتشار والإجراءات الأمنية شهدت مناطق أخرى من بينها الجادرية والشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي.

وسيشهد المؤتمر، مشاركة تركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا إضافة إلى وفد من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد، عن الدول والمنظمات الدولية التي تأكدت مشاركتها بالمؤتمر، فيما حددت سبباً لعدم إعلان اسماء القادة المشاركين حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة المتحدث باسم مؤتمر بغداد نزار الخيرالله خلال طاولة حوار مع عدد من المؤسسات الإعلامية تابعه "ناس"، (26 آب 2021): إن "الدول المشاركة هي تركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف "لم يعلن عن اسماء الوفود والشخصيات المشاركة حتى الآن ويعود الامر لسببين الأول: هو الظروف الفنية، والثاني: هو طلبات دول ألا يعلن عن مشاركتها قبل عقد مؤتمر بغداد، هناك مقتضيات سنراعيها بهذا الجانب، ولا توجد أيضاً مخاوف تمنع الإعلان عن أسماء القادة والدول المشاركة".

وأشار إلى أن "الدول المشاركة أرسلت وفوداً كبيرة للمؤتمر وإحدى الدول شاركت بـ 80 شخصية وأخرى شاركت بخمسين على الأقل، وغيرها نفس الشيء، والأمر لا يقتصر فقط على مشاركة الوفود الإعلامية من تلك الدول".

وبشأن مدى إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين الدول المشاركة وخاصة من لديهم خلافات ثنائية بين الخير الله أن "اللجنة التحضيرية مهمتها توفير الأجواء المناسبة للقاءات الثنائية، وفي كل المؤتمرات الإقليمية هناك فرصة للحوار وهذا يتوقف على رغبة الدول في عقد هكذا لقاءات ونعتقد أن المؤتمر فرصة لعقد تلك اللقاءات والعراق سيهيئ الوسائل المتاحة لعقدها إن رغبت تلك الدول".

وعن هدف العراق المباشر من عقد المؤتمر أوضح "نعمل على تعزيز الشراكات والمشاريع مع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، طبيعة الأزمات والتحديات في المنطقة تخلق فرصا حقيقية للشراكة وهذا ما نعمل عليه ونعتقد أن هذه الرغبة مشتركة من العراق والدولة المشاركة".

وأكد أن "مؤتمر بغداد سيعقد ليوم واحد فقط هو السبت المقبل، ومشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية وسيادة واستقرار العراق".

وأعلن المركز الإعلامي لمؤتمر قمة بغداد، الخميس، موعد افتتاح المركز في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.

وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2021)، إنه "سيفتتح المركز الإعلامي في فندق الرشيد لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الساعة 9 صباحا يوم السبت 28 آب 2021، والذي يعقد في القصر الحكومي".

واضاف، أن "المركز سيتواجد فيه عدد من المتحدثين إضافة لتزويد الصحافة بمستجدات المؤتمر والبيان الختامي".

وتابع، "يرجى من وسائل الإعلام تسجيل اسماء كوادرهم لتسهيل دخولهم، وسيحدد لكل قناة فضائية 3 اشخاصوالوكالة والاذاعة شخص واحد، للتواصل والتسجيل":

وائل مازن+964 770 488 1247طالب الاحمد+964 773 624 0616الاء عبد الستار+964 770 922 5020

كما يمكن للقنوات استلام التغطية الاعلامية للمؤتمر وكلمات القادة على الترددات‏‏IMN_POOL_HD/1‏Satellite: EutleSat (E36)‏Orbital Position:36° East‏DownLink Frequency: 11688.5 MHz‏Symbol Rate: 2.2 Msym/s‏Polarization: V‏FEC: 5/6‏Video Standard: MPEG-4‏Aspect Ratio: 16/9‏Frame Rate: 25Hz‏Resolution: 1920*1080‏Color Type: 4:2:0‏Modulation Mode: DVB-S2‏Modulation Format: 8PSK———————————————

‌‌‏‏IMN_POOL_HD/2‏Satellite: EutleSat (E36)‏Orbital Position:36° East‏DownLink Frequency: 11691.25 MHz‏Symbol Rate: 1.8 Msym/s‏Polarization: V‏FEC: 5/6‏Video Standard: MPEG-4‏Aspect Ratio: 16/9‏Frame Rate: 25Hz‏Resolution: 1920*1080‏Color Type: 4:2:0‏Modulation Mode: DVB-S2‏Modulation Format: 8PSK

‏IMN_POOL_HD/1: الصوت باللغة العربية

‏IMN_POOL_HD/2: الصوت الماستر وبلغات منفصلة (انكليزي وفرنسي وتركي وفارسي)

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