الجزائر تلمح لوقف خط أنابيب الغاز عبر المغرب

2021/08/27 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمحت الجزائر أمس الخميس، إلى إمكانية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب في أكتوبر(تشرين الأول)، وذلك بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

ويحصل المغرب حالياً على الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المملكة.



وينتهي عقد خط الأنابيب في أكتوبر (تشرين الأول).

وللجزائر خط أنابيب ثان هو ميد غاز،لا يمر عبر المغرب، وقال وزير الطاقة محمد عرقاب إنه سيؤمّن كل إمدادات الغاز لإسبانيا.

وقالت وزارة الطاقة في بيان بعد اجتماع بين عرقاب والسفير الإسباني، إن الوزير أكد التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا، عبر ميد غاز.

ويربط ميد غاز بشكل مباشر منشآته الواقعة في بلدة بني صاف الغربية، بألميريا في جنوب شرق إسبانيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 مليارات متر مكعب.

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