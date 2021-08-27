2021/08/27 | 11:13 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديقة حيوان تمنع زائرة من رؤية شمبانزي "بينها وبينه علاقة عاطفية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/27 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديقة حيوان تمنع زائرة من رؤية شمبانزي "بينها وبينه علاقة عاطفية") نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديقة حيوان تمنع زائرة من رؤية شمبانزي "بينها وبينه علاقة عاطفية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).