ارتفاع عدد ضحايا تفجير كابول الى 90 قتيلا وأكثر من 150 جريحا

2021/08/27 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارتفع عدد ضحايا تفجير مطار كابول، الذي وقع يوم أمس إلى 90 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.، بالاضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا .وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية بحسب " سبوتنيك " ،إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول وصلت إلى 90 قتيلا و 150 جريحا إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا .من حانبه اعلن مسؤول من حركة طالبان صباح اليوم الجمعة بحسب " المصدر ذاته " ، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول " .ومساء الخميس أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) إن الهجوم أسفر عن سقوط 13 قتيلا و18 جريحا في صفوف العسكريين الأمريكيين ".وكان الجنرال كينيت ماكنزي قائد القيادة المركزية الامريكية المسؤولة عن افغانستان ، اعلن ان انتحاريين ينتميان الى تنظيم داعش الارهابي نفذا هجوم كابل " .ونددت دول ومنظمات دولية عديدة حول العالم بالهجوم الانتحاري.فقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم ودعا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان ".من جانبه، دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاعتداء الارهابي ، وقال إن الأولوية "تبقى إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس"./انتهى2

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