للاطفال الأكثر ضعفا في العراق..كوريا الجنوبية تتبرع بمبلغ 800 ألف دولار لمنظمة اليونيسيف

2021/08/27 | 11:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تبرعت كوريا الجنوبية بمبلغ 800 ألف دولار لمنظمة اليونيسيف، استجابة لنداء منظمة اليونيسيف للعمل الإنساني من أجل الأطفال الأكثر ضعفا في العراق.وقالت منظمة اليونيسيف في موقعها الرسمي إن هذه المساهمة ستدعم الصرف الصحي وخدمات المياه والتعليم وحماية الطفل التي تقدمها اليونيسيف لآلاف الأطفال في العراق خاصة الأكثر ضعفا الذين تضرروا من جائحة كورونا.وقالت ممثلة اليونيسيف في العراق إن الأطفال في العراق لا يزالون يعانون من آثار الصراع مع الإرهاب والمصاعب الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، إضافة إلى الواقع الاقتصادي الصعب هناك.وأضافت أنه بفضل هذا الدعم السخي من كوريا الجنوبية سيمكن لليونيسيف الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال في العراق، وتقديم الحماية والرعاية اللازمة لهم أينما كانوا.وتابعت أن هذا الدعم سيقطع شوطا طويلا في النهوض بعمل اليونيسيف في جميع أنحاء العراق، وتزويد الأطفال والشباب وعائلاتهم بإمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والحماية الجيدة التي تعتبر حيوية مع تعافي العراق./انتهى8

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