إيران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع وزاري لـ6 من دول الجوار

2021/08/27 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن بلاده ترحب باقتراح نظيره الباكستاني لعقد اجتماع لوزراء خارجية 6 من دول الجوار.

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