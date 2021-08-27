إعادة تسمية بعض الأحياء والشوارع في الرمادي

2021/08/27 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

شرعت محافظة الأنبار بإعادة تسمية بعض الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسية في مدينة الرمادي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: إن "المحافظة شرعت بإعادة تسمية بعض الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسية في الرمادي كمرحلة أولى بما يتناسب مع الصورة الجديدة للمدينة".

وأشار الى أنه "من بين هذه التسميات الجديدة:

اسم الحي القديم : حي الحرية / الأكراد

اسم الحي الجديد : الإخاء

اسم الدوار القديم: دوار جامع الدولة

اسم الدوار الجديد: دوار بغداد

اسم الشارع القديم: شارع 20

اسم الشارع الجديد: شارع المغرب

اسم الدوار القديم: دوار السيراميك

اسم الدوار الجديد: دوار الشموخ

اسم الجسر القديم: جسر البوعيثة

اسم الجسر الجديد: علي بن أبي طالب

اسم الجسر القديم: جسر البو فراج

اسم الجسر الجديد: جسر عمر بن الخطاب

اسم الجسر القديم: جسر الحوز

اسم الجسر الجديد: جسر عثمان بن عفان

اسم الحي القديم: التأميم الثانية / الدواجن

اسم الحي الجديد: التعايش

اسم الحي القديم: الصناعي

اسم الحي الجديد: العلا

اسم الحي القديم: الطاش

اسم الحي الجديد: الواحة

اسم الشارع القديم: شارع 40 الحولي الشمالي

اسم الشارع الجديد: شارع نينوى الحدباء

اسم الشارع القديم: شارع 60 الحولي الشمالي

اسم الشارع الجديد: شارع البصرة الفيحاء

اسم الشارع القديم: شارع المحافظة / الشارع العام

اسم الشارع الجديد: شارع مدحت باشا

اسم الشارع القديم: شارع الملعب

اسم الشارع الجديد: شارع القاهرة

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