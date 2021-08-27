ان ار تي تنفرد بنشر ملامح القرار 'الحاسم' للصدر الذي سيصدر خلال ساعات

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن سائرون امجد العقابي، الجمعة، بشأن الانباء التي تتحدث عن موقف سيصدر من النجف حول حسم مشاركة الصدر في الانتخابات من عدمها.

وقال العقابي في تصريح لـ NRT عربية (27 اب 2021)، ان "الموقف الذي سيصدر من النجف يعد موقفا وطنيا عراقيا يصب في مصلحة البلاد".

وعن سؤاله حول استعداد الصدر للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، كما تردد كثيرا في منصات التواصل ووسائل الاعلام اكتفى العقابي بالقول: "ان شاء الله ان شاء الله".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل اعلام محلية، عن قيادي في سائرون، ان "امرا مهما سيعلن بعد ساعات، بشأن عودة التيار الصدري لخوض السباق الانتخابي او عدم المشاركة نهائيا.

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