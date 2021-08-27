وزارة الطاقة اللبنانية: «إينوك» تفوز بعقد مبادلة الوقود العراقي

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها اختارت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في دبي في مناقصة لمبادلة 84 ألف طن من زيت الوقود العراقي عالي الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود الدرجة (ب) و33 ألف طن من زيت الغاز.

وفازت إينوك بالمناقصة وهي جزء من اتفاق بين بغداد وبيروت يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني ضائقة مالية بسداد مقابل مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل سنوياً بسلع وخدمات.

وفي الوقت الذي يعاني فيه لبنان ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ الحديث، فإن نقص الوقود هذا الشهر يعني أن الكهرباء التي تنتجها شركة كهرباء لبنان الحكومية باتت متاحة بالكاد لبضع ساعات يوميا أو حتى تنعدم كلياً.

ويتحول السكان إلى استخدام المولدات الخاصة للحصول على إمدادات الكهرباء لكنهم يواجهون نقصاً في الديزل.

ومناقصات المبادلة مهمة إذ إن الوقود العراقي غير مناسب لتوليد الكهرباء في لبنان.

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر قال في يوليو/ تموز: إن الوقود من الصفقة العراقية سيُستخدم لتوليد الكهرباء من جانب الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة أشهر.

وقالت وزارة الطاقة إن «إينوك» من المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة بين الثالث والخامس من سبتمبر/ أيلول وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين

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