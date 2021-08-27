الخارجية العراقية تدين التفجير بكابل

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، التفجير الذي وقع يوم امس في العاصمة الافغانية كاب.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابُل بتاريخ 2021/8/26، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين".واضاف: "نُعربُ عن مواساتنا للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا، ونؤكِّدُ موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله،كما نؤكِّد ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".

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