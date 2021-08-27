ارتفاع عدد قتلى تفجيري مطار كابل

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشف مسؤول حكومي في كابول، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا محيط مطار كابل، يوم امس الخميس، في وقت تنبى تنظيم داعش الإرهابي الهجومين، وفق وكالة الاسوشيتد برس.

وقال المسؤول، إنه "جرى نقل جثث ما لا يقل عن 95 شخصا من موقع الهجومين الإرهابيين".

وأضاف المسؤول أن "الحصيلة الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير، بسبب مشاركة آخرين في عمليات نقل الجثث من المكان".

ووقع، يوم امس الخميس، هجوماً ارهابياً على مزدوجاً على مطار كابول ما اسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا في واحد من أسوأ الهجمات التي طالت جيش الولايات المتحدة في أفغانستان منذ عام 2011، وبدورها ذكرت حركة طالبان أن 28 من مقاتليها قتلوا في الهجومين.

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