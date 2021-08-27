العراق يدين تفجير كابل ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد العراق إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابُل، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف في بيان اليوم : نُعربُ عن مواساتنا للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا، ونؤكِّدُ موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله،مشددا على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات"./انتهى8

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