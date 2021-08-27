الصين تندد بهجوم مطار كابل وتدعو لإجراءات فعالة لتحقيق انتقال سلس

2021/08/27 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دانت الصين اليوم الجمعة بشدة التفجيرين اللذين وقعا في مطار كابل أمس، معربة عن أملها في أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات فعالة لضمان انتقال سلس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اعتيادية إن بكين لم تتلق تقارير عن إصابة أي من مواطنيها.وكان انتحاري من تنظيم "داعش فجر نفسه في محيط المطار ما ادى الى مقتل وجرح العشران .ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطنا أفغانيا، بالاضافة الى 13 جنديا أمريكيا، حسب البنتاغون./انتهى8

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