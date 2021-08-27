بعد منع قائدة منتخب كرة السلة الأردني من الظهور بـ

2021/08/27 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير الأردني، علي بن الحسين، الخميس، على تغريدة نشرتها روبي حبش، قائدة منتخب كرة السلة الأردني والتي انتقدت فيها منعها من الظهور بمقابلة على التلفزيون الأردني المملوك للدولة بسبب ارتدائها "جينز مزع".

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