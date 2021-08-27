2021/08/27 | 12:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن روش 24 انتخب اعضاء مجمع السينودس المقدس للكنيسة الشرقية القديمة في العالم في بيانهم الصادر يوم الخميس ٢٦/٨/٢٠٢١ الاب دانيال الخوري طيماثيوس، راعي كنيستي مريم العذراء في عنكاوا ومار يوحنا المعمدان في كركوك، ليكون اسقفا على العراق ومعاونا بطريركيا.وسيتم تكريس الاسقف الجديد في كاتدرائية مريم العذراء للكنيسة الشرقية القديمة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب اسقفا جديدا للعراق ..) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب اسقفا جديدا للعراق ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).