2021/08/27 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلص باحثون بريطانيون إلى أن أكثر الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بفيروس كورونا هو فقدان حاسة التذوق أو الشم.وقال الباحثون الذي يعملون على تطبيق صحي في كلية “كينغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يحددون أبرز أعراض الإصابة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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