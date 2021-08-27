استيراد الخضروات يدخل حيز التنفيذ في العراق.. البصرة تعلن فتح المنافذ

2021/08/27 | 13:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة البصرة أسعد العيداني في بيان مقتضب، فتح منفذ الشلامجة الحدودي الدولي أمام دخول الخضروات من إيران إعتباراً من يوم غد السبت.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية لإنخفاض انتاجها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إنه “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الإنتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، حصلت موافقة وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن المنافذ الحدودية كافة باستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية”.

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