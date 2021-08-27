2021/08/27 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الطاقة المتجددة حل حكومي لازمة متجذرة!!! خ
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير اليوم: الطاقة المتجددة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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