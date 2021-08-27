مؤشر شديد الوضوح على تباطؤ نشاط كورونا في العراق

2021/08/27 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالما ارتبط عدد الاصابات المسجلة بكورونا بعدد الفحوصات المجراة من قبل وزارة الصحة، الامر الذي يجعل الموقف الوبائي يسجل اراقما غير متناسقة ولاتعطي تصورا واضحا عن الازمة ففي الوقت الذي تسجل به اصابات تفوق الـ10 الاف يوميا في العراق، وانخفاضها خلال الايام الاخيرة الى نحو 3 الاف اصابة، ومن ثم عودتها الى […]

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