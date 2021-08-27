2021/08/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الباب التمهيدى : عن الدولة المملوكية ومؤرخيها وما قبل السلطان برسباى الفصل الثانى :( مؤرخو عصر برسباى )المقريزى : أعظم المؤرخين الذى لم يكن من أكابر المجرمين ( 2 من 3 )ثالثا : ملاحظات حول تعليقات المقريزى الهجومية النقدية مقدمة1 ـ تأتى الوفيات بعد أحداث كل عام .



ويُذكر فيها من مات ( أو قُتل ) من أكابر المجرمين .



ولأن العصر كان فاسدا فإن نجوم هذا العصر الفاسد لا بد أن يكونوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقريزى : أعظم المؤرخين الذى لم يكن من أكابر المجرمين ( 2 من 3 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقريزى : أعظم المؤرخين الذى لم يكن من أكابر المجرمين ( 2 من 3 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).