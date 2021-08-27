الأزمة العامة للرأسمالية والحروب المحلية وحتمية الثورة| - خليل اندراوس

2021/08/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس من لا يرى الصّراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي وخاصة في أعلى مراحل تطوّره الامبريالية فإمّا هو طوباوي خيالي أو مؤمن بما يسمى بالديمقراطية الزائفة لهذا المجتمع، وهذا خداع ليس فقط للطبقة العاملة بل لكل الشعوب المضطهَدة والمضطهِدة.فالمرحلة الامبريالية من تطوّر المجتمع الانساني تتميّز بتعمق وزيادة الفجوات الطبقية والصراع الطبقي، وزيادة هيمنة وسيطرة طبقة رأس المال على الشعوب والأمم حول العال ......





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