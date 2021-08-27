2021/08/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف يشغل هذا السؤال بال عدد من المحللين، ومنهم الباحثة الفرنسية وأستاذة علم الاجتماع السياسي لاتيسيا بوكاي التي ترى، في مقال نشرته في 1 حزيران/يونيو الماضي، أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو "صراع منخفض الحدة، إذ يبقى عدد ضحاياه محدوداً مقارنة بالمسارح الأخرى التي تشهد حروباً في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا"، معتبرة أن اليمين الإسرائيلي الحاكم عمل، على مدى العقدين الماضيين، "بصورة أساسية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن أن يدوم خيار التعايش الإسرائيلي مع الصراع؟ - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن أن يدوم خيار التعايش الإسرائيلي مع الصراع؟ - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).