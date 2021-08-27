ألمانيا تكمل عمليات إجلاء قواتها من أفغانستان

2021/08/27 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت ألمانيا أن جميع عسكرييها غادروا أفغانستان بعد استكمال عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارنباور، على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، عن امتنانها للعسكريين الألمان الذين شاركوا في عمليات الإجلاء من كابل، مؤكدة أن جميعهم عادوا بسلامة من أفغانستان.

واشارت وسائل اعلام بأن آخر رحلة مدنية ألمانية تقل مواطنين أفغانا فروا من وطنهم بعد استيلاء حركة "طالبان" على الحكم هناك هبطت اليوم في فرانكفورت، فيما غادرت آخر طائرة عسكرية ألمانية تشارك في عمليات الإجلاء كابل إلى طشقند أمس.

المصدر: رويترز

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