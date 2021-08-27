إعلام التيار الصدري: خطاب هام لمقتدى الصدر عصر اليوم الجمعة

2021/08/27 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشر إعلام التيار الصدري، الجمعة، أعلان حول موعد خطاب لزعيم التيار مفتدى الصدر وصف بالـ "المهم".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال التيار في بيان مقتصب، اطلع عليه "ناس" (27 اب 2021)، ان "خطاب مهم لسماحة السيد مقتدى الصدر، الساعة الرابعة عصراً".

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