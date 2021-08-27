"الأمن مقابل التشغيل".. إردوغان يعلن إجراء تركيا "أولى محادثاتها" مع طالبان

2021/08/27 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، أن تركيا أجرت أول محادثات لها مع طالبان في كابل، موضحا أن أنقرة ما زالت تجري تقييما لعرض الحركة لإدارة مطار العاصمة الأفغانية، بعد الانسحاب الأميركي.

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