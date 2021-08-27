2021/08/27 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و175 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1153 فحصاً مختبرياً لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي بالنجف: وفاة و175 اصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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