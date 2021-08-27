خطاب هام للصدر.. ومصدر مقرب يكشف التفاصيل

2021/08/27 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، بان الصدر سيصدر خطابا هاما الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة بشأن الانتخابات، مبينا ان وفدا كبيرا يضم ممثل المرجعية سيكون في منزله بذات الوقت.

وقال المصدر في تصريح خص به NRT عربية (27 اب 2021)، ان "وفدا حكوميا فضلا عن وفد حزبي برئاسة عمار الحكيم والعامري وكذلك ممثل المرجعية سيزورون الصدر في منزله لبحث التطورات الراهنة".

واضاف ان " تدخل ممثل المرجعية بشكل مباشر يعد تحركا غير مسبوق من نوعه منذ انسحاب الصدر من خوض الانتخابات المقبلة".

واشار الى ان "ممثل المرجعية حمل معه رسالة للصدر من اجل العدول عن قراره والموافقة على شروط الصدر بقرار عودته".

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