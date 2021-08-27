TikTok تختبر ميزة جديدة مرتبطة بالتسوق

2021/08/27 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبح التسوق واحد من المجالات المربحة على الإنترنت، و قد أصبحت كبريات مواقع و منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم تتسابق من أجل إطلاق خدمات مرتبطة به، كفيسبوك و إنستغرام و تويتر و غيرها، و آخر المنضمين لهذا الأمر هو تطبيق الفيديو الصيني TikTok.

و قالت TikTok في بيانها: "تأثير TikTok على تجارة التجزئة الحديثة عالميًا ومحددًا للثقافة ، وقد جعل مجتمعنا التسوق تجربة تفاعلية وترفيهية يمكن أن تثير مشاركة لا مثيل لها.



جزء من سحر TikTok هو عنصر الاكتشاف - أي شخص وأي شيء لديه إمكانية اكتشافه على TikTok والوصول إلى جمهور عريض ، والعلامات التجارية ليست استثناء.



من جبن الفيتا إلى مستحضرات العناية بالبشرة في الصيدليات ، رأينا مرارًا وتكرارًا كيف أن TikTok واحد لديه القدرة على توجيه اتجاهات التسوق الجديدة والمشتريات التي لا غنى عنها."

و كشفت TikTok عن شراكة مع عملاق التجارة الإلكترونية Shopify، حيث قالت: "نحن ملتزمون بتمكين الشركات من جميع الأحجام للوصول إلى عملاء جدد على TikTok ، ونحن نستكشف طرقًا مبتكرة لمساعدة العلامات التجارية على بناء وجودها على المنصة والبيع مباشرةً من خلال حسابات TikTok الخاصة بهم.



اليوم ، نكشف النقاب عن شراكة موسعة مع Shopify واختبار TikTok Shopping التجريبي بين مجموعة مختارة من Shopify التجار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الأسابيع المقبلة.



سيقدم TikTok Shopping ميزات جديدة تساعد Shopify التجار في إنشاء محتوى عضوي جذاب يرسل المستهلكين مباشرة إلى متجرهم عبر الإنترنت للدفع ، مما يسهل على الأشخاص استكشاف وشراء المنتجات التي يكتشفونها على TikTok."

و أشارت TikTok أن العديد من العلامات التجارية وجدت منفذًا إبداعيًا على منصتها لزيادة المبيعات وإجراء اتصالات حقيقية مع جماهير جديدة ، و وصفت الأمر بكونه مجرد البداية.، حيث ستستمر TikTok في تجربة فرص التجارة الجديدة التي تمكن المستخدمين من اكتشاف ما يحبونه والتفاعل معه.

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