الصدر يلقي خطابا مهمًا اليوم بشان الانتخابات المقبلة وحراك سياسي في الحنانة بهذا الشأن

2021/08/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مصدر بالتيار الصدري في النجف ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيلقي خطابا مهما عصر اليوم الجمعة .وتشير المصادر الواردة من الحنانة الى عقد اجتماع تداولي للهيئة السياسية للتيار الصدري لتبيان الموقف المستجد بشان المشاركة في الانتخابات المقبلة ./انتهى.

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