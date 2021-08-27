غدا.. طائرة خاصة تنقل منتخبنا إى كوريا الجنوبية

2021/08/27 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يغادر يوم غد السبت وفد منتخبنا الوطني إلى مدينة سيئول العاصمة الكورية تحضيرا لمواجهة الشمشون ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن بعثة المنتخب الوطني ستغادر يوم غد السبت إلى كوريا الجنوبية وبشكل مباشر على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الأولى ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم والمقررة في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل.وبين أن المنتخب رفع وتيرة تحضيراته بشكل جيد حيث خاض معسكرين تدريبيين تحضيرا للتصفيات في إسبانيا وتركيا والمدرب بات على دراية تامة بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم الفنية.وأشار إلى أن الفريق سيتوجه من العاصمة بغداد بينما سيلتحق اللاعبون المحترفون ببعثة المنتخب هناك في سيئول وسيخوض الفريق وحداته التدريبية فور وصوله للتأقلم على الأجواء هناك.يشار إلى أن المدرب الهولندي ادفوكات أعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي كوريا وإيران وضمت 25 لاعبا هم فهد طالب واحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.وضمت القائمة أيضاً اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم./انتهى

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