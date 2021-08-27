2021/08/27 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة الشرقية القديمة عن انتخاب اسقفا جديدا العراق بعد ان انتخب اعضاء مجمع السينودس المقدس للكنيسة الشرقية القديمة في العالم في بيانهم الصادر يوم الخميس 26 اب 2021 الاب “دانيال الخوري طيماثيوس”، راعي كنيستي مريم العذراء في عنكاوا ومار يوحنا المعمدان في كركوك، ليكون اسقفا على العراق ومعاونا …

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