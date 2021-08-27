الصحة العالمية: نأمل في إقامة جسر جوي شمالي أفغانستان الأيام القادمة

2021/08/27 | 13:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان معربة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف شمال البلاد بمساعدة سلطات باكستان في غضون يومين أو ثلاثة.وقال ريك برينان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة في إفادة صحفية في القاهرة اليوم الجمعة: “في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية […]

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