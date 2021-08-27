الاولمبي العراقي يخسر امام ليبيا في اولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي

2021/08/27 | 14:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

خسرَ المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب ليبيا الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الجمعة، في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أزميت التركية.

وتقدمَ منتخب ليبيا أولاً بالنتيجة من ركلة جزاء بالدقيقة 10، قبل أن يعادل الاولمبي العراقي النتيجة بهدف اللاعب (أحمد سرتيب) من ركلة جزاء بالدقيقة 28،

وتمكن المنتخب الليبي من تسجيل هدفه الثاني بالدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الاول، ليسجل البديل (وكاع رمضان) هدف التعادل للمنتخب الاولمبي بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، ليعود بعدها منتخب ليبيا ويسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية بالدقيقة (68)

ودخلَ مدرب الاولمبي العراقي ميروسلاف سوكوب، بتشكيلة مؤلفة من حسن أحمد(عبد العزيز عمار) لحراسة المرمى، ومنتظر عبد الامير ومحمد الباقر كريم وحسن رائد ومنتظر محمد جبر وصادق زامل وكرار محمد (علي شوقي) وعمار غالب ومؤمل عبد الرضا واحمد سرتيب (أثير صالح) ورضا فاضل(وكاع رمضان).

وقدم لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي أداءً جيداً خلال شوطي المباراة، وتمكن من تهديد مرمى منتخب ليبيا في أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.

وسيخوضُ الاولمبي مباراته الودية الثانية مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً أمام فريق نيغدة أناضول التركي، بالتشكيلة الثانية التي لم تلعب مباراة ليبيا الودية.

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