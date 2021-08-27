’الوحش الأسود’ ينتزع أرواح ثلاث فتيات عراقيات أثناء النوم (صور)

2021/08/27 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين في حي الامين شرق محافظة كربلاء بعد أن أدى الحريق الى وفاة ثلاثة فتيات من عائلة واحدة.

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وذكر بيان للمديرية، لقى "ناس" نسخة منه، (27 آب 2021)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار مكون من طابقين في حي الامين في قضاء الهندية شرق محافظة كربلاء".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني عثرت أثناء عملية الاقتحام وسط الدار على ثلاث فتيات، وهم أخوات من عائلة واحدة في الرمق الأخير من حياتهم لتتسارع فرق إسعاف الدفاع المدني وتقدم خدماتها من الإسعافات الفورية وتجري عمليات الانعاش الرئوي لهن لكن المنية كانت أسرع لتقبض ارواحهن من بين أيدي رجال الدفاع المدني الذين لم يألوا جهداً إلا وقدموه من أجل انقاذهن".وأشار البيان إلى أن "الفتيات تعرضن لحالة من فقدان الوعي وهن نيام، نتيجة استنشاق نواتج الحريق والانبعاثات الغازية السامة داخل المنزل المحترق ليتم انتشال الجثث وتأمين نقلهن وتسليمهن أصوليا الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل الدار".

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