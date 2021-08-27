علاء عباس يوقع رسمياً للصقور

2021/08/27 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع اللاعب علاء عباس، بشكل رسمي على كشوفات نادي القوة الجوية.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد ان “المهاجم علاء عباس وقع بشكل رسمي على كشوفات القوة الجوية،ليقود هجوم الفريق في الموسم المقبل“.

واوضح ان “عباس امضى العقد وهو متواجد في البرتغال، حيث سيكمل اجراءات فسخ عقده مع جيل فيسنتي البرتغالي والامور المالية،ليعود الى بغداد وينخرط في تدريبات الفريق“.

يذكر ان عباس، تلقى عرضاً رسمياً ايضاً من الزوراء، لكن عرض الصقور كان اعلى مادياً.

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