2021/08/27 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسهيل إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية من ليتوانيا.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة احمد الصحّاف في بيان إن “الوفد القنصلي العراقي اجتمع مع مدير منظمة الهجرة الدولية في ليتوانيا”، لافتاً الى أن “الجانبين ناقشا شؤون طالبي اللجوء العراقيين وظروفهم الإنسانية، وتسهيل إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق”.

وأضاف أن “الوفد العراقي أكد خلال الاجتماع ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والحالات الإنسانية الحرجة وتوفير المتطلبات العاجلة”، مشيراً الى “️رغبة عدد من المواطنين للعودة إلى الوطن بعد حصولهم على جوازات المرور من الوفد القنصلي”.

وتابع أن “️الوفد القنصلي يواصل عمله في إصدار جوازات المرور في موقع مخيمات اللاجئين ويبذل الجهود الحثيثة للقاء أكبر عدد ممكن من العراقيين المتواجدين في 29 مخيماً بمناطق مختلفة في ليتوانيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تبحث اجراءات تسهيل العراقيين العالقين في ليتوانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تبحث اجراءات تسهيل العراقيين العالقين في ليتوانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).